Pavlyuchenkova supera Gavrilova e conquista título em Hong Kong

A russa Anastasia Pavlyuchenkova faturou neste domingo o título do Torneio de Hong Kong. Em equilibrada decisão contra a australiana Daria Gavrilova, sétima favorita e 22ª do ranking da WTA, a sexta cabeça de chave ganhou por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/6 (7/3).

Assim, a tenista de 26 anos e atual 21ª colocada do ranking coroou sua excelente semana. Enquanto as principais favoritas foram decepcionando ao longo do torneio, Pavlyuchenkova chegou à decisão sem perder um único set.

Este foi o seu 11º título na carreira e o terceiro na temporada, após conquistar também os torneios de Rabat, no Marrocos, e Monterrey, no México. Pavlyuchenkova possui ainda seis vice-campeonatos no currículo.

Já Gavrilova, tenista de 23 anos que alcançou a decisão sem enfrentar nenhuma cabeça de chave, tem apenas um título na carreira, conquistado neste ano, em New Haven. A derrota neste domingo lhe valeu o terceiro vice-campeonato - perdeu as finais de Strasbourg, neste ano, e Moscou, em 2016.

O Torneio de Hong Kong tinha como favoritas a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a ucraniana Elina Svitolina, integrantes do Top 10 do ranking. Mas elas abandonaram a competição antes das oitavas de final, alegando problemas físicos - as duas vão jogar o Masters da WTA a partir do dia 22. A norte-americana Venus Williams e a australiana Samantha Stosur foram outras tenistas eliminadas de forma precoce.

TORNEIO DE LINZ - Ainda neste domingo, a checa Barbora Strycova superou a eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e conquistou o Torneio de Linz, na Áustria.

Segunda favorita e 26ª do ranking, Strycova obteve o segundo título na carreira - o outro fora apenas em 2011, em Quebec. Já Rybarikova, principal cabeça de chave do torneio austríaco e 28ª do mundo, tem quatro títulos e três vice-campeonatos.