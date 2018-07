Pavlyuchenkova supera Schiavone na decisão e conquista título no Marrocos

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Rabat, a russa Anastasia Pavlyuchenkova confirmou o seu favoritismo e conquistou neste sábado o título do evento marroquino. Para isso, a número 16 do mundo superou na decisão a italiana Francesca Schiavone, a 100ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 7/5, em 1 hora e 47 minutos.

Com esse triunfo, Pavlyuchenkova ampliou a sua vantagem no confronto direto com Schiavone para 5 a 3. No primeiro set, a russa reagiu após a italiana abrir 4/2, conseguindo a virada para fechar a parcial em 7/5. No segundo, após as finalistas trocarem quebras de serviço, a russa conseguiu a definitiva no 12º game, garantindo o seu título.

A conquista deste sábado é a segunda de Pavlyuchenkova em 2017 - ela também foi campeã nesta temporada no Torneio de Monterrey - e a décima da sua carreira. Já Schiavone, que faz a sua temporada de despedida das quadras, segue com um título neste ano, pois havia levado o troféu em Bogotá.

MADRI

No primeiro dia de disputas do Torneio de Madri, três cabeças de chave entraram em quadra e só uma seguiu viva no evento espanhol: a checa Karolina Pliskova. A número 3 do mundo sofreu, mas superou a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 2/6 e 6/2. Sua próxima rival vai ser a letã Anastasija Sevastova, 24ª colocada no ranking, que bateu a chinesa Shuai Zhang por 6/2 e 6/4.

A norte-americana Madison Keys, a número dez do mundo, foi eliminada ao perder para a japonesa Misaki Doi (52ª) por 6/4, 4/6 e 6/4. Já a russa Elena Vesnina, número 14 do mundo, caiu para a romena Irina Begu (29ª) por duplo 6/4.