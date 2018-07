Pela 3.ª vez, Serena fechará um ano na ponta do ranking

Nesta temporada, Serena perdeu apenas quatro partidas de simples e venceu as outras 67 que disputou, em um sinal claro do domínio que exerce no tênis feminino na atualidade.

Anteriormente, a irmã mais nova de Venus Williams fechou uma temporada como líder do ranking mundial em 2002 e 2009, sendo que neste ano ela conquistou nove títulos de simples, entre eles dois de Grand Slam, com as taças obtidas em Roland Garros e no US Open. Os seus outros títulos em 2013 foram obtidos em Brisbane, Miami, Charleston, Madri, Roma, Toronto e Bastad.

Hoje com 32 anos de idade, Serena retomou a liderança do ranking mundial em 18 de fevereiro passado, quando ela se tornou a tenista mais velha a figurar no topo da listagem da WTA.

Com o anúncio feito nesta sexta-feira pela WTA, a norte-americana também entrou para um seleto grupo de tenistas que terminaram um ano na ponta do ranking por três ou mais vezes. A outras foram Steffi Graf, que encerrou uma temporada no topo em oito oportunidades, Martina Navratilova (sete vezes), Chris Evert (cinco), Lindsay Davenport (quatro), Justine Henin e Martina Hingis (ambas com três).