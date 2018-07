Pella bate Haase em Umag e enfrentará Cecchinato em sua 1ª final de ATP

O argentino Guido Pella, atual 72º colocado do ranking mundial, surpreendeu o holandês Robin Haase com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/2, neste sábado, e garantiu vaga na final do Torneio de Umag, ATP 250 realizado em quadras de saibro, na Croácia.

Essa será a primeira vez que o tenista da Argentina disputará a decisão de um torneio que faz parte do calendário de elite da ATP. Já Haase, algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva na estreia e atual 38º do ranking, não conseguiu justificar o favoritismo de quem também jogou como sexto cabeça de chave da competição.

Diferentemente de Haase, o italiano Marco Trungelliti confirmou com autoridade a sua condição de terceiro pré-classificado e de atual 27º tenista do mundo ao arrasar o argentino Marco Trungelliti, 188º da ATP, com parciais de 6/2 e 6/1.

Principal surpresa deste evento em Umag, Trungelliti jogou pela primeira vez a semifinal de um torneio da ATP, mas foi batido em apenas 1h06min neste sábado. Cecchinato, por sua vez, buscará na decisão deste domingo o seu segundo título na elite profissional após ter conquistado o Torneio de Budapeste, na Hungria, em abril.

Pouco depois deste título, ele também fez história como primeiro italiano a chegar às semifinais de um Grand Slam em 40 anos ao eliminar o sérvio Novak Djokovic nas quartas de final de Roland Garros, em Paris.