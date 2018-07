Pennetta abandona e Zheng Jie é campeã em Auckland

A italiana começou a sentir dores nas costas ainda no primeiro set, vencido por ela, por 6/2. A chinesa se recuperou no segundo set e ganhou por 6/3. Quando Jie liderava a terceira parcial por 2/0, Pennetta preferiu abandonar, frustrar a torcida, mas não agravar a lesão às vésperas do primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, que começa no próximo dia 16.

Este foi o quarto título da chinesa, que viveu um jejum de conquistas nos últimos cinco anos. A última vez que Jie havia sido campeã fora em 2006, quando faturou os torneios de Estoril e Estocolmo. "Faz muito tempo, mas eu estou muito feliz por ter conquistado este título", comemorou a chinesa de 28 anos. "Eu tive duas grandes lesões, no meu pulso e no meu tornozelo, mas eu estou de volta", garantiu.

Já Pennetta explicou as razões da desistência. "Ainda não sei o que aconteceu, vou fazer um exame amanhã (segunda-feira). No 4/2 no primeiro set foi quando eu comecei a sentir. Quando eu servia era realmente dolorido. Ela começou a cometer alguns erros, o que acontece quando você vê seu adversário machucado, mas não foi bom para mim continuar na quadra. Eu tentei continuar, mas não foi como eu queria", justificou.