Pennetta derrota espanhola e fatura título em Marbella

A italiana Flavia Pennetta sofreu para confirmar o favoritismo neste domingo no Torneio de Marbella, mas conseguiu chegar ao título na Espanha, ao vencer a local Carla Suárez Navarro por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3, em 2h03min.

Foi o primeiro título de Pennetta na temporada, e o nono em chaves de simples na carreira. A tenista número 16 do mundo foi finalista em Auckland, em janeiro, mas foi derrotada pela belga Yanina Wickmayer.

Desta vez, a italiana não deixou a taça escapar e tratou de se impor na final desde os primeiros games. Ela faturou duas quebras no primeiro set e saiu em vantagem no placar. Na segunda parcial, mostrou irregularidade no saque e acabou sofrendo duas quebras.

Pennetta reagiu no terceiro set, o mais equilibrado da partida. Chegou a perder o saque por duas vezes, mas faturou quatro quebras sobre a rival e abriu nova vantagem. No final, Suárez Navarro conseguiu salvar um match point, mas não evitou a vitória da italiana.