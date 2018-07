Pennetta massacra Errani e vai à final em Marbella

A italiana Flavia Pennetta não deu chances à compatriota Sara Errani neste sábado e se classificou para a final do Torneio de Marbella, na Espanha. Cabeça de chave número dois, ela venceu com tranquilidade por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas 59 minutos de partida.

Atual número 16 do mundo, Pennetta dominou a partida desde o início e só precisou salvar um break point no segundo set, quando chegou a abrir 5 a 0. Ao todo, Pennetta faturou cinco quebras de saque e se garantiu na decisão sem sobressaltos.

Ela terá pela frente a espanhola Carla Suarez Navarro, oitava cabeça de chave, que superou a compatriota Maria Jose Martinez, de virada, por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 6/2, em um duelo de 2h19min.

Pennetta e Suarez Navarro já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional, com uma vitória para cada tenista. O último confronto aconteceu em janeiro deste ano, em Auckland, com triunfo da italiana.