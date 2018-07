Pennetta perde da 414ª tenista do mundo e Radwanska arrasa em estreia na China

Kichenok, de 23 anos de idade, não tem nenhum título de simples no circuito profissional e nesta terça brilhou ao despachar a adversária dez anos mais velha do que ela após uma hora e 38 minutos de confronto.

No primeiro set do duelo, Pennetta chegou a quebrar o saque da ucraniana por uma vez, mas viu sua rival converter dois de quatro break points para abrir a vantagem inicial de 6/3. E na segunda parcial o mesmo cenário voltou a se desenhar, com a italiana sendo feliz na única chance de ganhar um game no serviço de Kichenok, que colocou ainda mais pressão sobre a favorita e liquidou a partida ao ser feliz em dois de nove break points.

Com o inesperado triunfo sobre Pennetta, a ucraniana se credenciou para enfrentar na próxima fase a chinesa Ying-Ying Duan, que outro jogo do dia superou a checa Nicole Vaidisova por duplo 6/3.

Já a polonesa Agnieszka Radwanska justificou com autoridade a condição de segunda cabeça de chave em Tianjin ao estrear com uma vitória arrasadora nesta terça. A atual sexta colocada do ranking mundial bateu a ucraniana Olga Savchuk por 6/1 e 6/0, em apenas 53 minutos de confronto.

Agora, em jogo que valerá vaga nas quartas de final, Radwanska terá pela frente na próxima fase a ganhadora da partida entre as russas Evgeniya Rodina e Elizaveta Kulichkova, programada para acontecer apenas nesta quarta-feira.

Outra tenista que estreou com vitória nesta terça foi a checa Karolina Pliskova, terceira cabeça de chave, que sofreu para derrotar a eslovaca Kristina Kucova por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/3 e 7/5. Assim, Pliskova se credenciou para encarar na segunda rodada a húngara Timea Babos, que em outro jogo do dia atropelou a russa Alla Kudryavtseva por 6/0 e 6/1.

RIVAL DE TELIANA - Também foi definida nesta terça a próxima adversária da brasileira Teliana Pereira em Tianjin. Trata-se da montenegrina Danka Kovinic, que na estreia eliminou a ucraniana Kateryna Bondarenko por 6/4 e 6/1. A tenista número 1 do Brasil estreou na competição na última segunda, quando passou pela japonesa Nao Hibin por 2 sets a 0.

Em outras duas partidas desta terça, a polonesa Urszula Radwanska e a sérvia Bojana Jovanovski também estrearam com vitórias na competição chinesa.