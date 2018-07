Pennetta sofre, mas avança no Torneio de Palermo A tenista italiana Flavia Pennetta sofreu bastante, mas conseguiu avançar para as quartas de final do Torneio de Palermo, na Itália. Cabeça de chave número 1, ela ganhou nesta quarta-feira da francesa Mathilde Johansson por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 7/5, após 2 horas e 50 minutos de jogo.