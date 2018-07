Pennetta sua, mas bate chinesa e pegará Teliana em Pequim; Halep abandona Atual campeã do US Open, a italiana Flavia Pennetta teve mais trabalho que o esperado, mas estreou com vitória no Torneio de Pequim. Neste domingo, a número 6 do mundo precisou de quase duas horas e meia para triunfar sobre a chinesa Xinyun Han, apenas a 160.ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4.