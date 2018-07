Pennetta supera Radwanska e segue viva no Masters da WTA

O duelo foi válido pela segunda rodada do Grupo Vermelho e envolveu tenistas derrotadas na estreia. Com a vitória, Pennetta segue firme na luta por uma vaga nas semifinais. Já Radwanska, com o novo revés, ficou em situação complicada e poderá ser eliminada ainda nesta terça-feira, o que ocorrerá se a romena Simona Halep superar a russa Maria Sharapova.

Com a vitória, Pennetta também diminuiu a sua desvantagem no confronto direto com Radwanska, passando a acumular quatro triunfos em nove partidas. E após um revés acachapante diante de Halep, com apenas três games vencidos, a italiana teve uma atuação bem mais consistente nesta terça-feira, tendo disparado 37 winners.

No primeiro set da partida, Pennetta e Radwanska converteram os dois break points que tiveram, levando a definição da parcial para o tie-break, vencido pela italiana.

Em vantagem, Pennetta foi mais consistente no segundo set. A italiana disparou cinco aces e não teve o seu serviço ameaçado. Além disso, aproveitou uma das seis oportunidades que teve para quebrar o saque de Radwanska, o que acabou sendo suficiente para assegurar o triunfo por 6/4 da atual campeã do US Open.