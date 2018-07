Pennetta vence e será primeira adversária de Serena no Torneio de Toronto

Assim, Pennetta se credenciou como primeira adversária da norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, que estreia já direto na segunda rodada do importante torneio canadense que serve como preparação para o US Open, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 31.

Será o sétimo duelo entre Serena e Pennetta, atual 26ª do ranking da WTA, no circuito profissional, sendo que a norte-americana levou a melhor em todos os confrontos entre as duas experientes jogadoras de 33 anos até aqui. O último deles aconteceu na edição de 2014 do US Open, onde a favorita atropelou com parciais de 6/3 e 6/2.