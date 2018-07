Pennetta vence estreia em Moscou e se garante no Masters da WTA

A italiana Flavia Pennetta se tornou a sétima tenista confirmada no Masters da WTA ao vencer em sua estreia no Torneio de Moscou, nesta quarta-feira. Com os pontos obtidos na competição russa, a campeã do US Open garantiu sua classificação para disputar o torneio que encerra a temporada e reúne as oito melhores tenistas do ano, em Cingapura.

Aos 33 anos, Pennetta vive grande momento no circuito após oscilar e sofrer forte queda no ranking nas últimas temporadas. No início de setembro, ela obteve sua maior conquista na carreira, ao vencer o US Open, quarto e último Grand Slam do ano.

Ao se garantir no Masters WTA, ela se junta à lista que já tem a romena Simona Halep, a russa Maria Sharapova, a espanhola Garbiñe Muguruza, a checa Petra Kvitova, a polonesa Agnieszka Radwanska e a alemã Angelique Kerber, que também se classificou nesta quarta.

Ela obteve a vaga em razão de uma combinação de resultados de rivais. Agora resta apenas uma vaga em disputa para o torneio a ser realizado em Cingapura, entre os dias 25 deste mês e 1º de novembro. A competição não terá a líder do ranking Serena Williams, que decidiu encerrar mais cedo sua grande temporada.

O oitavo lugar na competição está entre a checa Lucie Safarova e a espanhola Carla Suárez Navarro. Safarova ocupa no momento a oitavo posição do ano, mas ficou em situação desfavorável ao ser eliminada logo na estreia em Moscou, nesta quarta, pela local Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1.

Para se garantir em Cingapura, Flavia Pennetta derrotou a local Daria Gavrilova por 6/2 e 6/4. Na segunda rodada, a italiana vai enfrentar a ucraniana Lesia Tsurenko, que avançou ao derrotar a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 7/6 7/(5), 4/6 e 6/3.

A rodada em Moscou foi marcada pela eliminação das cabeças de chave em quase todas as partidas. Além da derrota de Lucie Safarova, então segunda pré-classificada, caíram as checas Klara Koukalova e Karolina Pliskova, a romena Irina Begu e a francesa Kristina Mladenovic.

Koukalova, quarta cabeça de chave, foi eliminada pela experiente Svetlana Kuznetsova por 6/4 e 6/2. Nas quartas de final, a tenista da casa vai duelar com a letã Anastasija Sevastova, algoz de Karolina Pliskova por 6/3 e 7/6 (12/10).

LUXEMBURGO

Em outro torneio da WTA disputado nesta semana, a sérvia Jelena Jankovic estreou com vitória sobre a local Mandy Minella por 6/1 e 6/4. Na sequência, a ex-número 1 do mundo vai encarar a norte-americana Anna Tatishvili, que bateu a francesa Oceane Dodin por 7/6 (7/5) e 6/3, também pela primeira rodada.

Já a cabeça de chave número 1 da competição, a suíça Timea Bacsinsky desistiu antes do início do terceiro set contra a alemã Laura Siegemund. A partida estava empatada em 6/4 e 4/6. A tenista da Alemanha vai duelar agora com a belga Kirsten Flipkens, que bateu a americana Madison Brengle por 6/4 e 6/3.

Ainda pela rodada de abertura, Anna-Lena Friedsam venceu Annika Beck, em duelo de alemãs, pelo placar de 4/6, 6/3 e 6/4. Já pela segunda rodada, a italiana Sara Errani decepcionou diante da croata Mirjana Lucic-Baroni. A vice-campeã do US Open foi eliminada em Luxemburgo em sets diretos, por 6/3 e 6/4. A japonesa Misaki Doi e a alemã Mona Barthel venceram as demais partidas agendadas para esta quarta.