Pentacampeão, Djokovic estreia com vitória fácil em Miami

O sérvio Novak Djokovic não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo em sua estreia no Masters 1000 de Miami, nesta sexta-feira à noite, em um dos últimos jogos que fecharam a longa programação de confrontos do dia nos Estados Unidos. Campeão em Indian Wells no último domingo, o líder do ranking mundial superou o britânico Kyle Edmund por 2 sets a 0, com duplo 6/3, e garantiu vaga na terceira rodada do torneio.

Pentacampeão em Miami e vencedor das duas últimas edições do evento norte-americano, Djokovic já estreou direto na segunda fase e terá pela frente na próxima rodada o português João Sousa, que em outro confronto do dia passou pelo canadense Vasek Pospisil por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (1/7), 7/6 (7/5) e 6/2.

Atual 87º colocado do ranking mundial, Kyle Edmund aproveitou a única chance que teve de quebrar o saque de Djokovic neste primeiro duelo que travou com o poderoso rival em sua carreira. Porém, o sérvio converteu quatro de 11 break points para liquidar a partida em 1h20min.

Com 22 vitórias e apenas uma derrota no ano, Djokovic tenta em Miami se tornar o maior vencedor de títulos de torneios da série Masters 1000. Ao ser campeão em Indian Wells no último domingo, ele igualou o recorde do espanhol Rafael Nadal, com 27 troféus cada um.

Já na última partida encerrada nesta sexta-feira no Masters de Miami, o francês Richard Gasquet confirmou a sua condição de décimo cabeça de chave na estreia ao superar o espanhol Albert Ramos por duplo 6/4. Assim, ele avançou à terceira rodada e irá encarar o seu compatriota Benoit Paire, que em outro confronto do dia eliminou o russo Mikhail Youzhny com parciais de 6/3 e 6/4.