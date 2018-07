'Perdi no detalhe', diz Bellucci após queda para Stan Wawrinka Superado pelo suíço Stan Wawrinka em um jogo no qual deu bastante trabalho para o atual quarto tenista do ranking mundial, Thomaz Bellucci acredita que os erros cometidos nos momentos decisivos do confronto encerrado na madrugada desta quinta-feira o impediram de surpreender o rival na segunda rodada do US Open. O brasileiro caiu por 3 sets a 1, com 6/3, 6/4, 3/6 e 7/6 (7/1), após mais de duras horas e meia de partida.