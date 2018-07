Perto de parar, González perde para Ferrer na Argentina

Ferrer, cabeça de chave número 1 em Buenos Aires e quinto colocado no ranking da ATP, precisou de 1 hora e 14 minutos para vencer González, que entrou no torneio por convite e já tornou pública a sua decisão de abandonar o tênis profissional após a disputa do Masters 1000 de Miami.

Nos últimos anos, González sofreu com dores nas costas, que não cessaram nem após a realização de uma cirurgia. Em setembro, o chileno jogou pela última vez pelo seu país na repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. González, porém, teve que abandonar partida contra o italiano Fabio Fognini por conta de uma lesão.

O chileno, de 31 anos, chegou a ser o quinto do mundo entre janeiro e maio de 2007. Sua carreira profissional durou 13 anos, com 11 títulos de torneios da ATP e três medalhas olímpicas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Também na sexta-feira, o espanhol Nicolas Almagro, atual campeão do Torneio de Buenos Aires, superou o russo Igor Andreev, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Número 118 do mundo, Andreev havia surpreendido ao eliminar o espanhol Fernando Verdasco, mas não conseguiu conter Almagro, embalado pela conquista do Brasil Open no último domingo.

O espanhol é o cabeça de chave número 2 em Buenos Aires e vai duelar nas semifinais com Stanilas Wawrinka. O tenista suíço avançou ao superar o japonês Kei Nishikori por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.