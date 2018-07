Perto de Rafael Nadal, Novak Djokovic pode liderar após Roland Garros

LOS ANGELES - Campeão do Masters 1000 de Roma no último domingo, o sérvio Novak Djokovic segue em segundo lugar no ranking da ATP, mas diminuiu a vantagem do espanhol Rafael Nadal e agora só depende de si para assumir a liderança da lista após a disputa de Roland Garros. Para que isso ocorra, ele precisa se classificar para a final do Grand Slam francês, disputado em quadras de saibro.

Com o título de Roma, Djokovic somou mil pontos e agora está com 11.665. Já Nadal defendia na última semana os mil pontos relativos ao título do Masters 1000 de Madri em 2010. Como foi derrotado pelo sérvio na final, o espanhol fez apenas 600 pontos e agora está com 12.070.

Em Roland Garros, Nadal irá defender os 2 mil pontos relativos ao título de 2010. Já Djokovic parou nas quartas de final do Grand Slam francês em 2010 e colocará em jogo apenas 360 pontos. Assim, a classificação para a decisão de Roland Garros já lhe colocaria na liderança do ranking da ATP.

O resultado ruim de Roger Federer na última semana o deixou ainda mais longe da luta pela primeira colocação com Nadal e Djokovic. O tenista suíço foi eliminado nas oitavas de final em Roma, somando apenas 90 pontos quando defendia 600 da final de Roma em 2010. Assim, Federer está com apenas 8.390 pontos, na terceira colocação.

Semifinalista em Roma, o britânico Andy Murray permanece em quarto lugar no ranking da ATP, com 6.085 pontos e 650 de vantagem para o sueco Robin Soderling. Agora, eles são seguidos pelo checo Tomas Berdych, que ultrapassou o espanhol David Ferrer e assumiu a sexta colocação na lista. O austríaco Jurgen Melzer é o oitavo colocado, à frente do francês Gael Monfils e do norte-americano Mardy Fish, que retornou ao Top 10 do ranking.

Brasileiros. Derrotado na primeira rodada do Masters 1000 de Roma pelo italiano Paolo Lorenzi, Thomaz Bellucci perdeu três posições no ranking da ATP e agora está em 25º lugar, com 1.395 pontos. O tenista brasileiro somou apenas dez pontos em Roma e defendia 45 relativos ao Masters 1000 de Roma de 2010.

Ricardo Mello continua sendo o outro tenista do País a estar no Top 100 do ranking da ATP. Ele ganhou uma posição na última semana e ocupa o 88º lugar com 580 pontos.

Ranking da ATP, 16/05

1.º Rafael Nadal, (ESP), 12.070 pontos

2.º Novak Djokovic (SER), 11.665

3.º Roger Federer (SUI), 8.390

4.º Andy Murray (GBR), 6.085

5.º Robin Soderling (SUE), 5.435

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.215

7.º David Ferrer (ESP), 4.060

8.º Jurgen Melzer, (AUT), 2.850

9.º Gael Monfils (FRA), 2.465

10.º Mardy Fish (EUA), 2.395

11.º Andy Roddick (EUA) 2.290

12.º Nicolas Almagro (ESP), 2.225

13.º Mikhail Youzhny (RUS) 2.010

14.º Richard Gasquet (FRA), 1.960

15.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.920

16.º Viktor Toicki (SER), 1.815

17.º Fernando Verdasco (ESP), 1.620

18.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 1.570

19.º Gilles Simon (FRA), 1.565

20.º Marin Cilic (CRO), 1.515

----------------------------------

25.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.395

88.º Ricardo Mello (BRA), 580

128.º João Souza (BRA), 453

142.º Rogério Dutra Da Silva (BRA), 419

155.º Marcos Daniel (BRA), 378