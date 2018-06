Perto de voltar às quadras, Murray desiste de disputar Torneio de Hertogenbosch

O tenista escocês Andy Murray voltou a adiar o seu retorno às quadras. O ex-número 1 do mundo desistiu de disputar o Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, na próxima semana. Seria sua primeira competição em um ano.

Murray pretendia competir na grama em preparação para Wimbledon, que terá início no dia 2 de julho. Mas, em comunicado, avisou que não vai mais competir na Holanda. "Eu ainda quero jogar nas próximas semanas, mas eu quero estar 100% quando estiver em quadra", declarou o britânico.

Com a desistência, Murray deve fazer seu retorno agora no Torneio de Queen's, diante de sua torcida, às vésperas de Wimbledon. O tenista da casa já levantou o troféu no tradicional torneio, em homenagem à rainha, em cinco edições.

O atleta não compete desde a edição passada de Wimbledon, em julho do ano passado. Na ocasião, foi eliminado nas quartas de final, quando já demonstrava sinais de dores. Em janeiro deste ano, ele foi submetido a uma cirurgia no quadril. "A recuperação foi muito lenta", admitiu Murray, que tentou evitar a operação no segundo semestre de 2017.

Após adiar o procedimento, ele se viu na necessidade da operação, o que acabou adiando o seu retorno. Agora, os fãs terão que esperar ao menos mais uma semana para ver o ex-líder do ranking em quadra.