Petkovic derrota Jankovic e vai à final em Nuremberg A alemã Andrea Petkovic venceu a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, nesta sexta-feira, e garantiu vaga na final do Torneio de Nuremberg. A tenista da casa recebeu um convite dos organizadores para jogar o evento realizado em quadras de saibro na Alemanha e agora jogará pelo título neste sábado, naquela que será a sua primeira decisão no circuito da WTA desde outubro de 2011.