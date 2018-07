Petkovic é campeã do Torneio de Estrasburgo A alemã Andrea Petkovic faturou neste sábado o segundo título da sua carreira profissional. Na final do Torneio de Estrasburgo, na França, que serve de preparação para Roland Garros, a local Marion Bartoli abandonou a partida no segundo set, quando perdia por 1/0, após ser batida por 6/4 na primeira parcial, o que garantiu a conquista da alemã.