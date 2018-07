Petkovic e Suárez Navarro se enfrentam na final da Antuérpia

A alemã Andrea Petkovic e a espanhola Carla Suárez Navarro avançaram à decisão do Torneio de Antuérpia, na Bélgica, com vitórias conquistadas nas semifinais deste sábado. Cabeça de chave número 3 da competição realizada em quadras cobertas, a tenista da Alemanha se garantiu na disputa pelo título ao superar a checa Barbora Zahlavova Strycova por 2 sets a 0, com duplo 7/6, sendo 7/2 e 8/6 nos tie-breaks. Já a jogadora espanhola, quinta pré-classificada, passou pela também checa Karolina Pliskova por duplo 6/2.

Este será o quinto confronto entre Petkovic, hoje a 12ª tenista do ranking mundial, e Suárez Navarro, a 17ª da WTA, sendo que cada tenista ganhou dois jogos e farão um tira-teima em solo belga. A espanhola levou a melhor sobre a rival no Aberto da Austrália de 2010 e no Torneio de Sofia do ano passado, enquanto a alemã ganhou da adversária no US Open e no Torneio de Pequim de 2011.

Essa também será a primeira final disputada por Suárez Navarro em quadra coberta e a sétima de sua carreira no circuito profissional. E a espanhola só conseguiu ganhar um título até hoje, em Oeiras (Portugal), no ano passado. Já Petkovic, que voltará ao Top 10 do ranking com sua ida à final em Antuérpia, buscará o seu sexto troféu de simples no circuito da WTA.

Outro evento que está sendo disputado nesta semana no circuito feminino profissional do tênis, o Torneio de Pattaya, na Tailândia, definiu neste sábado as suas finalistas. Uma delas será a croata Ajla Tomljanovic, que superou a porto-riquenha Monica Puig, sétima cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 5/7 e 7/6 (9/7).

A adversária da tenista da Croácia na decisão será a eslovaca Daniela Hantuchova, que na outra semifinal da competição eliminou Marina Erakovic, da Nova Zelândia, também por 2 sets a 1, mas de virada, com 4/6, 6/3 e 7/6 (7/3).