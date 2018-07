Petkovic vence Pliskova e vai às semifinais do Torneio de Miami

A alemã Andrea Petkovic se tornou nesta terça-feira a primeira tenista a garantir vaga nas semifinais do Torneio de Miami. Cabeça de chave número 9 da competição norte-americana, ela avançou ao superar a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Com o triunfo, Petkovic se credenciou para enfrentar na próxima fase a vencedora da partida entre a tenista da casa e a espanhola Carla Suárez Navarro, programada para acontecer no final da noite desta terça, quando ocorrerá o outro único jogo da chave de simples previsto para o dia.

Neste embate diante de Pliskova, 14º pré-classificada em Miami, Petkovic precisou de apenas uma hora e 15 minutos em quadra para confirmar o seu favoritismo. A alemã chegou a ter o seu saque quebrado por duas vezes no confronto, mas converteu cinco de 11 break points para encaminhar a sua vitória em sets diretos.

Essa foi a segunda vitória de Petkovic, hoje a décima tenista do ranking mundial, em três duelos com Pliskova, a 14ª do ranking. Antes deste último confronto, a alemã superou a rival no Torneio de Cincinnati de 2013. Em 2014, porém, a checa deu o troco na adversária no WTA de Wuhan, na China.