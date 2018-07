Petra Kvitova abrirá decisão da Fed Cup contra Andrea Petkovic

O sorteio realizado nesta sexta-feira definiu a ordem dos confrontos da decisão da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, e determinou que o jogo entre Petra Kvitova, atual campeã de Wimbledon, e Andrea Petkovic vai abrir neste sábado a final entre a República Checa e a Alemanha, que será realizada em Praga, na O2 Arena. A partida está marcada para as 10 horas (de Brasília).

Número 4 do mundo, Kvitova está em desvantagem de 4 a 3 no confronto direto com Petkovic, a 14ª colocada no ranking da WTA. Elas se enfrentaram na edição de 2010 da Fed Cup, e a checa se aproveitou do fator casa para vencer a alemã em Brno.

Ainda no sábado, no primeiro dia da decisão, a checa Lucie Safarova, a número 17 do mundo, vai enfrentar Angelique Kerber, principal tenista da Alemanha e décima colocada no ranking.

Os confrontos de simples serão invertidos no domingo, com Kvitova abrindo o dia diante de Kerber, novamente às 10 horas. Depois, Safarova vai enfrentar Petkovic. O confronto será encerrado com o duelo de duplas. As checas Andrea Hlavackova e Lucie Hradecka vão duelar com as alemãs Julia Goerges e Sabine Lisicki.

A República Checa foi campeã da Fed Cup em 2011 e 2012 e está na luta pelo seu oitavo título, enquanto a Alemanha tentará encerrar um jejum no torneio, pois não o vence desde 1992, quando foi campeã pela segunda vez da principal competição por equipes do tênis feminino.