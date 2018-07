Petra Kvitova arrasa sérvia e avança em torneio na China

A checa Petra Kvitova não vem encontrando qualquer dificuldade para avançar no Torneio de Shenzhen, na China, disputado em quadras rápidas. Nesta quarta-feira, a número 4 do mundo derrotou a sérvia Bojana Jovanovski, 56ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 2 minutos.

O confronto desta quarta-feira foi até mais fácil do que o de estreia de Kvitova em Shenzhen, pois na primeira rodada ela perdeu quatro games para a chinesa Ying Duan. Nas quartas de final, a checa vai enfrentar a vencedora da partida entre as também checas Tereza Smitkova e Katherina Siniakova.

Também nesta quarta-feira, a casaque Zarina Diyas, número 32 do mundo, avançou às quartas de final ao derrotar a húngara Timea Babos, 96ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Sua próxima oponente será a chinesa Saisai Zheng, número 97 do mundo, que passou pela eslovena Polona Hercog (6/3, 2/6 e 6/2).