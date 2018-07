Petra Kvitova arrasa Stosur e está na final do Torneio de New Haven

Atual quarta tenista do ranking mundial da WTA, Petra Kvitova não teve dificuldades para confirmar o seu favoritismo para garantir vaga na final do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, ela derrotou a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Atual campeã de Wimbledon, Kvitova se mostra bem preparada para a disputa de mais um Grand Slam na carreira - o US Open, que começa nesta segunda, em Nova York. Esta é a terceira decisão seguida em New Haven. Em 2012, levou o título, mas no ano passado foi derrotada pela romena Simona Halep.

Na final deste sábado, Kvitova terá pela frente a eslovaca, e amiga íntima, Magdalena Rybarikova, que em uma semifinal de tenistas pouco conhecidas no circuito profissional, ganhou da italiana Camila Giorgi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

O último torneio masculino antes do US Open acontece nesta semana em Winston-Salem, também nos Estados Unidos. Para decepção da torcida local, o último representante norte-americano caiu nas semifinais nesta sexta. Sam Querrey lutou bastante, mas foi batido pelo polonês Jerzy Janowicz por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4.

Neste sábado, na decisão, o tenista da Polônia jogará contra o checo Lukas Rosol, cabeça de chave número 7 do torneio, que derrotou Lu Yen-Hsun, de Taiwan, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4.