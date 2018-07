Petra Kvitova coloca checas em vantagem na final da Fed Cup

A República Checa está em vantagem na decisão da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Neste sábado, no primeiro jogo da final, a checa Petra Kvitova, número 4 do mundo, derrotou a alemã Andrea Petkovic, 14ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 17 minutos.

Campeã de Wimbledon neste ano, Kvitova aproveitou o apoio da torcida local na 02 Arena, em Praga, para assegurar a tranquila vitória diante de Petkovic. No primeiro set, a checa conseguiu três quebras de serviço e triunfou com facilidade por 6/2.

O segundo set foi mais equilibrado. Petkovic conseguiu uma quebra de saque no primeiro game, mas depois permitiu a reação de Kvitova, que virou o placar para 6/4. Assim, fechou o jogo em 2 sets a 0 e levou a República Checa a abrir 1 a 0 na série decisiva.

O confronto prossegue neste sábado com a disputa do segundo jogo de simples, em que a checa Lucie Safarova, a número 17 do mundo, vai enfrentar a alemã Angelique Kerber, a décima colocada no ranking.

Campeã da Fed Cup pela última vez em 2012, a República Checa busca o seu oitavo título do torneio. A Alemanha, por sua vez, foi campeã duas vezes da competição e tenta encerrar um jejum de 24 anos.