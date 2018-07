Petra Kvitova derrota australiana e está na semifinal de Sydney

Principal cabeça de chave entre as tenistas ainda vivas no Torneio de Sydney, a checa Petra Kvitova se classificou para as semifinais nesta quarta-feira. Segunda favorita da competição, ela sofreu, mas frustrou a torcida da casa ao derrotar a australiana Jarmila Gajdosova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em duas horas de confronto.

Kvitova teve mais dificuldade do que o esperado diante da número 68 do mundo. A checa, quarta colocada no ranking, precisou contar com dia inspirado no saque para buscar a virada. Foram 12 aces, contra somente três da adversária, que sucumbiu a partir do segundo set.

Na semifinal, Kvitova terá pela frente a búlgara Tsvetana Pironkova. Número 67 do mundo, ela surpreendeu e passou com facilidade pela checa Barbora Zahlavova Strycova, 25.ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1h36 de partida.

Quem também se garantiu na semifinal foi a alemã Angelique Kerber. Cabeça de chave número 5, ela eliminou a espanhola Garbine Muguruza de virada, depois de levar um "pneu", por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 6/3 e 6/4. Agora, ela terá pela frente a checa Karolina Pliskova, número 22 do mundo, que passou por outra espanhola, Carla Suárez Navarro, também em três sets: 4/6, 6/4 e 6/0.

HOBART

O Torneio de Hobart, também na Austrália, não teve partidas disputadas nesta quarta-feira por conta da forte chuva que caiu no local durante todo o dia. Com isso, seis partidas, válidas pela segunda rodada da competição, estão marcadas para esta quinta.