Petra Kvitova e algoz de Na Li avançam em Roland Garros

PARIS - Principal cabeça de chave a entrar em quadra nesta quinta-feira na chave de simples feminina de Roland Garros, a checa Petra Kvitova confirmou o seu favoritismo ao superar Marina Erakovic, da Nova Zelândia, por 2 sets a 0, por duplo 6/4, e garantir vaga na terceira rodada do Grand Slam francês.

Quinta pré-classificada da competição, Kvitova assim se credenciou para enfrentar na próxima fase a russa Svetlana Kuznetsova, que assegurou lugar na luta por uma vaga nas oitavas de final ao passar pela italiana Camila Giorgi com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, também nesta quinta.

No duelo diante de Erakovic, a tenista checa aproveitou a única chance que teve de quebrar o saque da adversária no primeiro set para abrir vantagem e fazer 6/4. Já a segunda parcial, também equilibrada, foi marcada pela instabilidade das duas tenistas, pois Kvitova teve o saque quebrado por duas vezes, mas repetiu o 6/4 ao converter três de cinco break points.

E, se Kvitova avançou, a francesa Kristina Mladenovic voltou a vencer nesta quinta depois de ter surpreendido a chinesa Na Li, vice-líder do ranking mundial, na estreia. A tenista da casa, atual 103ª colocada da WTA, superou a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3.

Com o novo triunfo, Mladenovic brigará por uma vaga nas oitavas de final diante da alemã Andrea Petkovic, que neste dia de confrontos bateu a suíça Stefanie Voegele, também por 2 a 1, com 6/2, 4/6 e 6/2.

Outra tenista de destaque que se garantiu na terceira rodada de Roland Garros nesta quinta foi a italiana Sara Errani. Décima cabeça de chave, ela derrotou a alemã Dinah Pfizenmaier por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4, e terá pela frente na próxima fase a israelense Julia Glushko, que surpreendeu ao eliminar a belga Kirsten Flipkens, 21ª cabeça de chave, com uma vitória por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/4.

A russa Ekaterina Makarova, a checa Lucie Safarova, a argentina Paula Ormaechea, a francesa Pauline Parmentier, a holandesa Kiki Bertens, a norte-americana Sloane Stephens e as espanholas Maria Teresa Torro e Silvia Soler Espinosa também avançaram à terceira rodada de Roland Garros com vitórias conquistadas nesta quinta-feira.