Petra Kvitova e Cibulkova passam às quartas em Toronto A checa Petra Kvitova não teve muito trabalho, nesta quinta-feira, para conseguir a classificação às quartas de final do Torneio de Toronto, no Canadá. Com uma tranquila vitória por 2 sets a 0 - duplo 6/3 - sobre a australiana Samantha Stosur, a cabeça de chave número 6 avançou de fase na competição que serve também como preparação para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada.