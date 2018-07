Petra Kvitova é eleita a tenista do ano pela WTA

Os seis troféus e o retrospecto de 60 vitórias e 13 derrotas alçaram a checa da 34ª colocação, no início do ano, para o segundo lugar no ranking da WTA. Além do sucesso na disputa individual, que renderam US$ 5 milhões em premiação, Kvitova se destacou ao levar a República Checa ao título da Fed Cup.

"Esta temporada foi simplesmente um sonho. É uma grande honra vencer esse prêmio e alcançar o nível de grandes tenistas, como Martina Navratilova. Sempre guardarei no coração a temporada 2011", comentou a checa, que também levou os prêmios de fair play e de tenista que mais evoluiu na temporada.

A WTA também premiou a alemã Sabine Lisicki, pelo melhor retorno às quadras (ficou afastada por lesão em 2010), e a romena Irina-Camelia Begu, considerada a revelação do ano - saltou da 214ª para a 40ª colocação do ranking em 2011. A dupla formada pela checa Kveta Peschke e pela eslovena Katarina Srebotnik foi eleita a melhor da temporada.