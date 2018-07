Petra Kvitova e Samantha Stosur vão à semi em New Haven

A checa Petra Kvitova e a australiana Samantha Stosur vão duelar na semifinal do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. As duas tenistas confirmaram o favoritismo e avançaram com vitória nesta quinta-feira. Enquanto isso, a outra finalista sairá do jogo entre a italiana Camila Giorgi e a eslovaca Magdalena Rybarikova.

Número 4 do mundo, Kvitova é a principal favorita ainda viva na disputa em New Haven - primeira cabeça de chave, a romena Simona Halep já foi eliminada. Nesta quinta-feira, a checa ganhou da sua compatriota Barbora Zahlavova Strycova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4 e 6/1, e se garantiu nas semifinais.

Stosur, por sua vez, teve mais dificuldades nas quartas de final. Diante da belga Kirsten Flipkens, ela ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3. Número 25 do mundo, a australiana ganhou apenas um dos seis jogos que já fez contra Kvitova no circuito, mas agora tem a chance de melhorar esse retrospecto.

No outro lado da chave, Giorgi ganhou da espanhola Garbine Muguruza por 6/4, 6/7 (4/7) e 6/2 e se classificou para enfrentar Rybarikova, que derrotou a norte-americana Alison Riske, também nesta quinta-feira, por 7/5, 0/6 e 6/4.