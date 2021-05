Petra Kvitova sofre, mas elimina a sensação Veronika Kurdemetova em Madri

A tenista checa Petra Kvitova, nona cabeça de chave e 12ª do ranking mundial, derrotou, nesta segunda-feira, a russa Veronika Kurdemetova e está nas quartas de final do torneio de Madri, ao marcar 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. Kuerdemetova, de 24 anos, 28ª do mundo, estava chamando a atenção no torneio por ter vencido na rodada anterior a holandesa Kiki Bertens, que defendia o título conquistado na temporada passada.

Três vezes ganhadora do torneio, Kvitova, de 31 anos, venceu sem problemas o primeiro set, por 6/3, dando a entender de que não teria problemas para obter a vitória. Mas no segundo set, a checa perdeu um pouco a concentração depois de desperdiçar a oportunidade de quebrar o serviço da adversária e chegar a 5 a 4. Além de perder o ponto, ainda teve o primeiro serviço quebrado na sequência e viu a partida ficar empatada.

No terceiro set, Kvitova chegou a abrir 3 a 1, mas teve de lutar muito durante todos os pontos para conseguir a vitória depois de mais de duas horas de jogo. Nos lances finais, a checa festejou até os erros cometidos pela adversária.

Por uma vaga na semifinal , Kvitoka sabe que terá uma adversária muito dura, pois sairá do confronto ainda desta segunda-feira entre a australiana Ashleigh Barty, atual número um do ranking, contra a polonesa Iga Swiatek, última campeã de Roland Garros.