Kvitova supera chuva e rival bielo-russa para chegar à final em Sydney

A checa Petra Kvitova teve uma sexta-feira diferente em Sydney. Para começar ela teve de ter paciência para conseguir entrar em quadra pelas semifinais do torneio australiano, que serve de preparação para o Aberto da Austrália - primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne, que começará nesta segunda. A chuva atrapalhou a programação e a sua partida contra a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich atrasou bastante, começando quase na madrugada de sábado (horário local). Por sorte, ganhou com tranquilidade por 6/1 e 6/2, em 1 hora e 6 minutos.

Com pouco desgaste físico, a cabeça de chave número 5 terá pela frente na decisão, neste sábado, a local Ashleigh Barty, que na primeira partida do dia, antes da chuva, teve muito mais dificuldade para avançar. A australiana precisou virar o placar contra a holandesa Kiki Bertens, sétima pré-classificada, fechando o jogo com as parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 7/5.

Campeã em Sydney em 2015, Kvitova buscará o seu 26.º título na carreira profissional. No confronto direto contra Sasnovich, a tenista chega conseguiu igualar o retrospecto - havia perdido para a bielo-russa na única vez que se cruzaram, no ano passado, em Wimbledon.

Na chave masculina, o ATP 250 de Sydney conheceu apenas um finalista nesta sexta-feira. O italiano Andreas Seppi avançou ao derrotar o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. A outra semifinal, neste sábado, será entre o francês Gilles Simon e o australiano Alex De Minaur. A decisão acontecerá poucas horas depois, assim que for encerrada a final feminina.

HOBART

Em outro torneio em solo australiano nesta semana, a norte-americana Sofia Kenin, de apenas 20 anos, conseguiu se classificar pela primeira vez na carreira profissional a uma final da carreira de WTA. Em Hobart, nesta sexta-feira, ela bateu a francesa Alizé Cornet, cabeça de chave número 6, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 19 minutos de confronto.

Na decisão, a jovem norte-americana medirá forças contra a eslovaca Anna Schmiedlova, que acabou com a boa fase da suíça Belinda Bencic, vencedora da Copa Hopman ao lado de Roger Federer na semana passada. A tenista da Eslováquia precisou de três sets para bater a rival - com parciais de 7/6 (7/2), 4/6 e 6/2.