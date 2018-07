Petrova e Paszek levam título em prévias de Wimbledon

Atual número 59 do mundo, Paszek conquistou o seu terceiro título da carreira em uma final duríssima contra a alemã Angelique Kerber, 8ª do rannking. A austríaca derrubou a favorita em um confronto de 2h45min pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 7/5.

Para virar o placar e ficar com o troféu, Paszek precisou mostrar poder de reação no set final, quando Kerber teve cinco match points em 5/3. Mesmo com dores na perna esquerda, após sofrer um escorregão na grama, a austríaca não desanimou e contou com erros não forçados da rival para reverter o marcador.

Paszek, de 21 anos, chegou a receber atendimento médico em quadra antes de garantir a vitória em seu terceiro match point. Em Wimbledon, a partir de segunda-feira, a austríaca terá pela frente logo na estreia a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo.

Em Hertogenbosch, Nadia Petrova teve menos trabalho para chegar ao título. A russa derrotou a polonesa Urszula Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h23min de confronto. Foi seu 11º título no circuito profissional. Na 22ª colocação do ranking, a russa fará sua estreia em Wimbledon contra a italiana Maria Elena Camerin.