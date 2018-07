Petrova e Tomic são eliminados na estreia em Memphis A chave feminina do Torneio de Memphis, nos Estados Unidos, disputado em quadras rápidas, perdeu a sua principal favorita logo na primeira rodada. Cabeça de chave número 1, a russa Nadia Petrova, 32ª colocada no ranking da WTA, foi eliminada na estreia ao perder para a italiana Camila Giorgi, que é apenas a número 167 do mundo e veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 18 minutos.