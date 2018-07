Petrova triunfa na estreia no Torneio de Estrasburgo A russa Nadia Petrova triunfou na partida de estreia no Torneio de Estrasburgo, disputado em quadras de saibro, que serve de preparação para a disputa de Roland Garros. Nesta segunda-feira, a cabeça de chave número 4 derrotou na França a canadense Rebecca Marino por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.