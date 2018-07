Philipp Kohlschreiber vence Ivo Karlovic e é campeão em Düsseldorf

DUSSELDORF - O alemão Philipp Kohlschreiber conquistou neste sábado, em casa, o título do Torneio de Düsseldorf, jogado na Alemanha. Na final, o 29.º colocado do ranking mundial precisou de dois sets para vencer o croata Ivo Karlovic com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4) e chegar ao quinto título da carreira no Circuito Mundial da ATP.

"É simplesmente grandioso. É um dos melhores sentimentos do tênis ganhar um torneio. Não é algo que você alcança com muita frequência", comemorou Kohlschreiber, que não vencia um torneio desde 2012. O alemão conquistou três dos seus títulos em casa: ganhou em Munique em 2017 e 2012 e faturou ainda Auckland/2008 e Halle/2010.

Já Karlovic não chegava a uma final no saibro desde 2007, quando foi campeão em Houston. O veterano de 35 anos lutou bastante no segundo set, chegando a levar a parcial para o tie-break, mas acabou cedendo a derrota após uma hora e 12 minutos. "Tive um pequeno problemas nas costas, mas foi uma grande semana".

Atualmente no 49.º lugar do ranking mundial, Karlovic terá uma estreia dura em Ronald Garros, semana que vem, contra o búlgaro Grigor Dimitrov, 11.º cabeça de chave. Já Kohlschreiber pega o espanhol Pere Riba.