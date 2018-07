Pironkova surpreende, bate Angelique Kerber e leva 1ª taça na WTA

AUSTRÁLIA - A búlgara Tsvetana Pironkova surpreendeu nesta sexta-feira ao vencer a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e conquistar o título do Torneio de Sydney, o primeiro de sua carreira no circuito da WTA.

A tenista da Bulgária, atual 107ª colocada do ranking mundial, desbancou o favoritismo da rival, hoje ocupando o nono posto da WTA, naquela que foi a sua primeira final E na qual coroou uma campanha improvável.

Antes de derrotar Kerber, ela derrubou outras duas jogadoras que fazem parte do Top 10. Primeiro passou pela italiana Sara Errani, sétima colocada do ranking, nas quartas de final, para em seguida derrotar a checa Petra Kvitova, a sexta da WTA, no confronto que valeu uma vaga na decisão.

Pironkova precisou jogar o qualifying para atuar na chave principal de Sydney e, com o título, chegará com moral ao Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira e no qual irá estrear contra a espanhola Silvia Soler-Espinosa.

HOBART

Se em Sydney Pironkova surpreendeu, no Torneio de Hobart a australiana Samantha Stosur decepcionou ao ser arrasada na semifinal, nesta sexta-feira. Principal favorita ao título e jogando em casa, ela caiu diante da checa Klara Zakopalova por 6/3 e 6/2.

Com o triunfo, Zakopalova enfrentará na decisão deste sábado a espanhola Garbine Muguruza, que na outra semifinal desta sexta em Hobart atropelou a sua compatriota Estrella Cabeza Candela com parciais de 6/0 e 6/1.