Pliskova arrasa Kerber, é campeã em Cincinnati e mantém Serena no topo

Depois de uma forte campanha em Cincinnati, com triunfos sobre cabeças de chave, a alemã Angelique Kerber vacilou neste domingo, quando só precisava de uma vitória na final para assegurar a chegada ao topo do ranking da WTA. Na disputa pelo troféu, a número dois do mundo foi arrasada pela checa Karolina Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Com o revés de Kerber, a norte-americana Serena Williams teve assegurada a liderança do ranking. Sem competir em Cincinnati, por problemas físicos, a tenista da casa podia ter quebrada a sequência de 183 semanas seguidas na posição de número 1. Assim, ainda pode sonhar em alcançar o recorde da alemã Steffi Graf, que foi líder do ranking por 186 semanas consecutivas.

Atual número 17 do mundo, Pliskova dominou Kerber desde o início da partida contando com forte agressividade, principalmente no saque. Foram sete aces, contra apenas um da favorita. Por outro lado, o risco lhe custou quatro duplas faltas e acerto de apenas 51% do seu primeiro serviço.

No set inicial, Kerber tentou tirar proveito da estratégia ousada da rival e faturou uma quebra de saque. Mas, como também falhou no serviço, não teve chances ao sofrer três quebras. Visivelmente tensa na partida decisiva, a alemão não conseguiu reagir na parcial.

No segundo set, o domínio da checa foi ainda maior. Pliskova foi ainda melhor no saque, salvando o único break point que cedeu. Ainda instável no serviço, Kerber sofreu outras duas quebras, encaminhando a inesperada vitória da tenista checa após 1h02min de confronto.

Com o triunfo, Pliskova conquistou o título mais importante da carreira, seu primeiro de nível Premier, categoria abaixo apenas dos torneios de Grand Slam. Foi seu sexto troféu da carreira, sendo o segundo na temporada 2016.