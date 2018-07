Pliskova arrasa Muguruza e avança no Masters da WTA; Venus elimina Ostapenko

A checa Karolina Pliskova se tornou a primeira tenista a garantir vaga nas semifinais desta edição do Masters da WTA ao arrasar a espanhola Garbiñe Muguruza por duplo 6/2, em apenas 1h02min, nesta terça-feira, em Cingapura. Com o resultado, a atual terceira colocada do ranking mundial também assegurou a liderança do Grupo Branco da competição, na qual agora acumula dois triunfos em duas partidas.

Já Muguruza, que havia estreado com vitória no torneio que reúne em solo asiático as melhores tenistas desta temporada, agora terá de decidir a sua classificação na rodada final desta chave, na qual terá pela frente a norte-americana Venus Williams, na próxima quinta-feira, em confronto que valerá uma vaga na próxima fase.

Venus, por sua vez, se manteve na briga por um lugar nas semifinais ao bater ao triunfar em uma longa batalha de 3h13min contra a letã Jelena Ostapenko, derrotada por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 7/5. O resultado obtido pela quinta cabeça de chave da competição também provocou a eliminação de Ostapenko, sétima pré-classificada.

Assim como Muguruza, Venus acumula uma vitória e uma derrota, sendo que as duas foram superadas por Pliskova nesta fase de grupos. Desta forma, a partida entre a espanhola e a norte-americana valerá a vice-liderança e a consequente classificação às semifinais.

No primeiro jogo disputado nesta terça-feira, Venus triunfou diante de Ostapenko em um duelo marcado pela instabilidade das duas tenistas no saque. Ao todo, foram 20 quebras de serviço, sendo que a norte-americana conseguiu 11 e a letã obteve nove. Ou seja, a veterana de 37 anos passou pela jovem de 20 justamente por ter sido um pouco menos pior do que a oponente nesta partida decisiva.

E após este confronto bastante equilibrado, o que se viu em seguida foi uma vitória arrasadora de Pliskova sobre Muguruza, atual vice-líder do ranking mundial. Embora a espanhola tenha chegado a quebrar o saque da checa por uma vez, a número 3 da WTA converteu cinco de dez break points para encaminhar rapidamente o duplo 6/2.

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo Vermelho do Masters da WTA, a romena Simona Halep, líder do ranking mundial, abrirá o dia de confrontos diante da dinamarquesa Caroline Wozniacki. Em seguida, a ucraniana Elina Svitolina encara a francesa Caroline Garcia. Na primeira rodada desta chave, realizada na última segunda-feira, Halep bateu Garcia e Wozniacki derrotou Svitolina.