Pliskova avança à decisão em Brisbane e Osaka se despede na semifinal

Uma das favoritas ao título em Brisbane, a tenista japonesa Naomi Osaka decepcionou a torcida neste sábado ao sofrer dura derrota para a ucraniana Lesia Tsurenko na semifinal. A campeã do US Open foi batida por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em apenas 1h05min, no torneio australiano.

Atual número cinco do mundo, Osaka garantiu a subida para o quarto posto e poderia até chegar à terceira posição se tivesse conquistado o título em Brisbane. Após ser eliminada na competição australiana, a japonesa anunciou que não disputará o Torneio de Sydney, na próxima semana.

Em uma atuação marcada por oscilações, Osaka exibiu maior irregularidade no saque. Foram oito aces e duas duplas faltas. Ao mesmo tempo, colocou em quadra apenas 54% do seu primeiro serviço. Assim, acabou se tornando alvo fácil para Tsurenko, que obteve três quebras de saque no duelo. Osaka não obteve nenhuma.

Na decisão, a tenista da Ucrânia vai enfrentar a checa Karolina Pliskova, quinta cabeça de chave. A ex-número 1 do mundo avançou na competição ao superar a croata Donna Vekic por 6/3 e 6/4.

Atual 8ª do ranking, Pliskova também exibiu dificuldades no saque e até sofreu duas quebras de serviço. Mas dominou a rival ao impor quatro quebras. Assim, fechou o jogo em 1h20min.

Neste domingo, Pliskova vai tentar buscar seu 12º troféu na carreira. Tsurenko, 27ª do mundo, mira o quinto título.