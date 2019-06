Pliskova bate Kerber com facilidade e conquista Torneio de Eastbourne pela 2ª vez

A tcheca Karolina Pliskova dominou a alemã Angelique Kerber e sagrou-se bicampeã do Torneio de Eastbourne, disputado em quadras de grama na Inglaterra e que serve de preparação para Wimbledon, depois de vencer, sem muitas dificuldades, a final por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Ela também faturou o torneio em 2017.

Cabeça de chave número 2 e terceira do mundo, a checa foi muito superior à adversária alemã, quarta pré-classificada e dona do quinto ponto no ranking mundial, de modo que teve o saque quebrado apenas uma vez em todo o jogo - esta foi a única vez que teve o serviço quebrado em todo o campeonato - e conquistou uma vitória tranquila, com mais bolas vencedoras (33 a 22) e menos erros não forçados (16 a 19) em 1h11 de jogo.

"Eu nunca tive uma semana como essa, em que eu não perdi que muitos jogos. Senti que tudo correu bem", celebrou a campeã. "Talvez o segundo set de hoje tenha sido o mais difícil, mas senti que tudo correu como deveria".

Com o triunfo no torneio inglês, Pliskova melhorou seu retrospecto contra Kerber, mas a alemã ainda leva vantagem. Em 12 confrontos pelo circuito profissional, a checa venceu cinco e foi derrotada sete vezes. As duas são ex-líderes do ranking da WTA e duelaram pela quinta vez em uma final.

O título em Eastbourne foi o 14º da carreira da tcheca e o terceiro na atual temporada. Neste ano, ela também triunfou no Torneio de Brisbane em janeiro, e levou o Masters 1000 de Roma em maio, além de ter sido vice no Torneio de Miami em março.

O próximo compromisso das duas tenistas será em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada com início previsto para esta segunda-feira. Pliskova irá estrear contra a chinesa Lin Zhu e Kerber enfrentará a compatriota Tatjana Maria na primeira rodada.