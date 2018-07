Pliskova bate norte-americana e vai à semifinal em Linz

A checa Karolina Pliskova segue firme em busca do título do Torneio de Linz, na Áustria. Principal favorita depois de diversas zebras e desistências, a número 30 do mundo garantiu-se nas semifinais nesta quinta-feira, ao passar pela norte-americana Madison Brengle por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Sétima cabeça de chave, Pliskova não foi brilhante, mas tomou conta da partida e fez o suficiente para triunfar. Agora, na semifinal, a checa terá pela frente a alemã Anna-Lena Friedsam. Vinda do qualifying, a número 94 do mundo passou nesta quinta pela suíça Stefanie Voegele por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3.

Na outra semifinal, as italianas Karin Knapp e Camila Giorgi duelam por uma vaga na decisão. Knapp passou nesta quinta pela búlgara Tsvetana Pironkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4, enquanto Giorgi derrotou a australiana Marina Erakovic em dois sets: 6/3 e 7/5.

Pliskova é a única cabeça de chave do torneio que segue viva. As duas principais favoritas, a suíça Eugenie Bouchard (1ª) e a sérvia Ana Ivanovic (2ª), precisaram abandonar a competição por lesões. Já Dominika Cibulkova (3ª), Andrea Petkovic (4ª), Sabine Lisicki (5ª) e Barbora Zahlavova Strycova (6ª) foram eliminadas logo na estreia.