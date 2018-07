Pliskova bate Ostapenko e pegará estoniana na semifinal em Stuttgart

No duelo de duas das favoritas ao título, Karolina Pliskova levou a melhor sobre Jelena Ostapenko e garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Stuttgart. Nesta sexta-feira, a checa precisou suar bastante, mas derrotou a adversária por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/4, para se aproximar do título no saibro alemão.

Foram 2h18min de partida até que a cabeça de chave número 5 superasse a quarta favorita do torneio. Este foi o quarto confronto entre elas, e Pliskova chegou à terceira vitória sobre a adversária ao conseguir cinco quebras de serviço, enquanto Ostapenko obteve apenas quatro.

Agora, Pliskova vai encarar a estoniana Anett Kontaveit. Número 31 do mundo, ela eliminou nesta sexta-feira a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 27.ª do ranking, ao vencer o equilibrado duelo por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (6/8) e 6/4, em 2h55min de partida.

Esta será apenas a primeira vez que Pliskova e Kontaveit vão se enfrentar no circuito da WTA. Quem avançar deste duelo vai pegar na decisão a vencedora da partida entre a norte-americana Coco Vandeweghe, número 16 do mundo, e a francesa Caroline Garcia, sétima colocada do ranking.