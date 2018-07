Pliskova confirma favoritismo contra suíça e vai às quartas de final em Roma

A checa Karolina Pliskova deu mais um passo em busca do título do Torneio de Roma. Principal favorita ainda viva no torneio, a cabeça de chave número 2 no saibro italiano passou sem maiores dificuldades pela suíça Timea Bacsinszky nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, e avançou às quartas de final da competição.

Número 3 do mundo, Pliskova precisou de somente 1h20min para avançar nesta quinta. Ela confirmou o favoritismo diante da 34.ª colocada do ranking e, diante da queda precoce de Angelique Kerber, segue como principal candidata à conquista na Itália.

Diante de uma adversária que costuma lhe dar trabalho, Pliskova venceu Bacsinszky pela terceira vez em cinco confrontos entre elas. Para isso, soube atacar o serviço da suíça, arrancou quatro quebras e disparou para o triunfo.

Com o resultado, Pliskova terá pela frente nas quartas a ucraniana Elina Svitolina. Cabeça de chave número 8, ela saiu atrás da alemã Mona Barthel, mas embalou dois "pneus" na sequência e triunfou por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/0, em 1h41min de jogo.

Quem também confirmou o favoritismo para ir às quartas de final foi a espanhola Garbiñe Muguruza. Terceira cabeça de chave em Roma, ela passou pela alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, Agora, vai encarar a norte-americana Venus Williams, nona favorita, que passou pela britânica Johanna Konta em três sets: 6/1, 3/6 e 6/1.

Sexta cabeça de chave, a romena Simona Halep derrotou a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/0. Nas quartas, ela vai encarar a algoz de Kerber, a estoniana Aneitt Kontaveit, que passou nesta quinta pela croata Mirjana Lucic-Baroni em dois sets, com duplo 6/1.

Na última série de quartas de final, duas surpresas. A holandesa Kiki Bertens, 15.ª cabeça de chave, eliminou a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1, e agora encara a australiana Daria Gavrilova, vinda do qualifying, que bateu a russa Svetlana Kuznetsova de virada: 2/6, 7/5 e 6/4.