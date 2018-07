Pliskova e Muguruza estreiam com vitória no Masters da WTA

A checa Karolina Pliskova e a espanhola Garbiñe Muguruza confirmaram o favoritismo e estrearam com vitória no Masters da WTA, neste domingo, em Cingapura. Cabeça de chave número 3, Pliskova levou a melhor diante da norte-americana Venus Williams, enquanto Muguruza, segunda favorita da competição, derrotou a letã Jelena Ostapenko.

+ Görges bate russa e fatura título do torneio de Moscou

O Masters da WTA reúne as oito principais tenistas da temporada e, ao contrário dos outros torneios do circuito, que são eliminatórias, é disputado em sistema de grupos. Com os triunfos, Muguruza e Pliskova largaram em vantagem na chave Branca e ficaram mais próximas da classificação para a semifinal.

No primeiro jogo do dia, Pliskova não deu chances para Venus. Número 3 do mundo, a checa impôs seu estilo diante da experiente adversária, de 37 anos, quinta colocada do ranking, e precisou de apenas 1h12min para vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Pliskova só levou um susto no primeiro set, quando chegou a ter o serviço quebrado, mas foi dominante na maior parte do confronto. No total, aproveitou cinco das 12 oportunidades de quebra que teve para levar a melhor sobre Venus pela segunda vez, em três duelos disputados entre elas no circuito.

Já Muguruza teve um pouco mais de dificuldade, mas também despachou Ostapenko em dois sets. A espanhola, número 2 do mundo, precisou de 1h25min para fazer 6/3 e 6/4 sobre a letã, que ocupa a sétima colocação do ranking.

Ao contrário de Pliskova, Muguruza teve atuação bem mais oscilante e chegou a ter o saque quebrado em três oportunidades ao longo do confronto. Para vencer, então, a espanhola atacou o serviço da adversária e aproveitou cinco dos sete break points a seu favor. Assim, derrotou a letã pela terceira vez, em quatro confrontos entre elas.

O Masters da WTA terá sequência nesta segunda-feira, com a primeira rodada do Grupo Vermelho. Líder do ranking e principal favorita do torneio, a romena Simona Halep vai encarar a francesa Caroline Garcia, número 8 do mundo. Já a ucraniana Elina Svitolina, quarta colocada do ranking, pega a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 6 do mundo.