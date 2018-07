Pliskova escapa da 'zebra' e vai às oitavas em Wimbledon

Em meio a tantas surpresas na chave feminina de Wimbledon, a checa Karolina Pliskova escapou de protagonizar mais uma "zebra" na competição, nesta sexta-feira. A número oito do mundo esteve a dois pontos de ser eliminada antes de iniciar a reação sobre a romena Mihaela Buzarnescu, a quem bateu pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/1.

Com a vitória, Pliskova avançou às oitavas de final de Wimbledon pela primeira vez na carreira. A ex-número 1 do mundo foi eliminada na segunda rodada nas últimas cinco edições do torneio. Por pouco, a sexta queda quase aconteceu nesta sexta.

E isso porque Buzarnescu, que vem em bom momento na temporada, começou melhor e quase fechou a partida no tie-break do segundo set. A partir daí, Pliskova cresceu em quadra. Cada tenista faturou três quebras de saque no jogo, mas a checa obteve suas quebras em momentos mais decisivos. Acabou fechando o jogo após 1h57min de duelo.

Vice-campeã do US Open de 2016, a tenista da República Checa vai encarar nas oitavas a holandesa Kiki Bertens, atual 20ª colocada do ranking.

No masculino, a rodada desta sexta acabou com um jogo interrompido. Foi o duelo entre o canadense Milos Raonic, vice-campeão de 2016, e o austríaco Dennis Novak. A partida foi paralisada por falta de iluminação natural.

Décimo terceiro cabeça de chave, Raonic liderava o placar contra o 171º do mundo, que veio do qualifying, pelo placar de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/5. Foi a única partida do dia adiada para sábado.