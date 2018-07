Pliskova estreia com vitória em Brisbane; Bouchard cai na primeira rodada

A temporada 2017 do tênis feminino começou já no primeiro dia do ano em Brisbane, na Austrália. A primeira Top 10 a jogar foi Karolina Pliskova, checa, número 6 do ranking mundial, que estreou com vitória sobre Yulia Putintseva, do Casaquistão, a 31.ª. A partida durou apenas 1 hora e teve parciais de 6/3 e 6/1, em sets diretos.

A canadense Eugenie Bouchard, porém, não teve a mesma sorte e caiu diante da norte-americana Shelby Rogers, 59.ª do ranking, por 2 a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/1. Bouchard, que já foi a quinta do mundo, abre 2017 apenas no 46.º lugar.

A revelação Darya Kasatkina, russa de apenas 19 anos, fez um duplo 6/3 para vencer a romena Irina Begu na primeira rodada. Outra russa avançar foi Elena Vesnina, número 16 do mundo - ranking mais alto da carreira -, que precisou de três sets para passar pela francesa Alizé Cornet. Ela é a única que já conhece sua rival da segunda rodada: a americana Christina McHale, que passou pela italiana Sara Errani.

MAIS JOGOS

Em Auckland, na Nova Zelândia, os jogos deste domingo ainda foram pelo qualifying. A brasileira Paula Gonçalves, melhor do País no ranking mundial, havia caído já na primeira rodada do quali, no sábado.

Já em Shenzen, na China, estão atletas de nível mais baixo. Tanto que as únicas cabeças da chave a jogarem neste domingo foram a norte-americana Alison Riske, 39.ª do ranking mundial, e a romena Monica Niculescu, 38.ª. Ambas vencerem e avançaram à segunda rodada.