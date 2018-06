Pliskova ganha e encara Halep no Aberto da Austrália

Karolina Pliskova está classificada às quartas de final do Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, em partida que envolveu duas tenistas da República Checa, a número 6 do mundo superou de virada Barbora Strycova, a 24ª colocada no ranking da WTA, por 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2, em 2 horas e 41 minutos.

Pliskova, que eliminou a brasileira Beatriz Haddad Maia na segunda rodada desta edição do Aberto da Austrália, nunca havia passado do terceiro jogo em Melbourne. Agora, em busca de uma vaga nas semifinais, ela terá pela frente a romena Simona Halep, a líder do ranking e que está em vantagem de 5 a 1 no confronto direto.

Nesta segunda, Strycova se deu melhor no primeiro set, que não teve quebras de serviço e foi definido no tie-break. A partir daí, Pliskova dominou o duelo. Largou na segunda parcial abrindo 2/0, ainda permitiu que a compatriota se aproximasse, em 4/3, mas depois venceu dois games seguidos para triunfar por 6/3.

No terceiro set, Strycova venceu o primeiro game, mas depois Pliskova ganhou quatro seguidos, fazendo 4/1 e fechando a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 1.

Os outros três jogos das quartas de final da chave feminina do Aberto da Austrália estavam definidos e serão: Angelique Kerber (Alemanha) x Madison Keys (Estados Unidos), Elise Mertens (Bélgica) x Elina Svitolina (Ucrânia) e Carla Suárez Navarro (Espanha) x Caroline Wozniacki (Dinamarca).