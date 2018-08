Pliskova, Görges e Venus Williams estreiam com vitória em Montreal

Candidatas ao título do Torneio de Montreal, no Canadá, a checa Karolina Pliskova, a norte-americana Venus Williams e a alemã Julia Görges estrearam com vitória nesta segunda-feira na competição de nível Premier, disputada sobre quadra dura, em preparação para o US Open.

Pliskova e a irmã Williams mais velha tiveram mais facilidade na rodada de abertura do torneio. Em um duelo de gerações, Venus precisou de apenas 1h17min para superar a compatriota Caroline Dolehide pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.

Com 38 anos, exatamente o dobro dos 19 anos da rival, a número 14 do mundo buscou a vitória ao faturar quatro quebras de saque na partida, em dez oportunidades cedidas pela compatriota, 124ª do ranking. Dolehide obteve apenas uma quebra e não conseguiu ameaçar a vitória da favorita.

Na segunda rodada, Venus Williams vai enfrentar a vencedora do duelo romeno entre Monica Niculescu e Sorana Cirstea. Elas devem entrar em quadra somente nesta terça, porque a programação noturna da competição canadense foi interrompida pela chuva.

Atual número nove do mundo, Pliskova também só precisou de dois sets para avançar na estreia. A ex-líder do ranking bateu a compatriota Katerina Siniakova por duplo 6/4, em 1h29min. Com três quebras de serviço, Pliskova ofuscou suas nove duplas faltas e superou a 52ª do ranking.

Na sequência, Pliskova vai encarar a vitoriosa do confronto entre a local Carol Zhao, convidada da organização, e a holandesa Kiki Bertens.

Atual 10ª do mundo, a alemã Julia Görges teve mais dificuldade em sua estreia. Permaneceu em quadra durante 2h20min para derrubar a húngara Timea Babos pelo placar de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/4. Sua próxima adversária será a checa Lucie Safarova, que avançou ao superar a australiana Daria Gavrilova por 4/6, 6/4 e 7/5.

Ainda nesta segunda, avançaram à segunda rodada a letã Anastasija Sevastova, atual 19ª do mundo, a estoniana Anett Kontaveit, a ucraniana Lesia Tsurenko e a eslovaca Magdalena Rybarikova.